La inflación en 2021 llegó a 50,9 %, la más alta en dos años

La inflación de diciembre fue de 3,8 % y cerró el 2021 en 50,9 %, la suba de precios más alta desde 2019, de acuerdo a los datos que dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, y pese a los controles de precios, las tarifas de servicios de luz y gas congeladas y el atraso cambiario, la inflación superó con creces la última proyección oficial, que espera un IPC total para 2021 de 33 % según plasmó el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2022. Cabe recordar que en la “ley de leyes” del año pasado el Gobierno proyectó una suba de precios de 29 % que luego fue corregida al 33 %, hasta que finalmente dejó establecida una proyección de más de 45 % para ese período.

La inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que en diciembre aumentó 4,3 % mensual (vs. 2,1 % en noviembre), con mayores aumentos en todos los rubros, excepto en Frutas y Verduras. Los precios Regulados aumentaron 1,7 % mensual (vs. 1,0 % en noviembre) con subas en tabaco y Tics a nivel nacional, y electricidad y transporte público a nivel provincial.

También impulsó la inflación del mes Transporte, que aumentó 4,9 % mensual.

La inflación núcleo fue de 4,4 % mensual (vs. 3,3 % en noviembre), mientras que los Estacionales subieron 3,7 % mensual (vs. 0,5 % en noviembre), con mayores subas de indumentaria y por aumentos estacionales relacionados con el turismo, pero aún con caída de Verduras y menores aumentos de Frutas.

El Gobierno destacó que el dato interanual bajó por tercer mes consecutivo y habló de un “marco de un alza de los precios a nivel global”.

Los más inflados

Los cortes de carne otra vez comandaron la suba, a pesar de los intentos del Gobierno y las medidas que trabaron la exportación y directamente prohibieron vender al exterior siete cortes de los llamados “parrilleros”.

La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (5,9 %), impulsada tanto por Restaurantes y comidas fuera del hogar como por los servicios de alojamiento. Bebidas alcohólicas y tabaco (5,4 %) fue la segunda división de mayor incremento mensual, debido principalmente a la suba de cigarrillos, de acuerdo con el organismo de estadísticas.

El Indec especificó en su informe que lo que más aportó en la división fue la suba de Carnes y derivados y, en menor medida, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos. “Estos incrementos estuvieron parcialmente compensados por la baja en todas las regiones de Verduras, tubérculos y legumbres”, aseguró el mencionado organismo.

