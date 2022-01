Evalúan dejar sin efecto el aislamiento por contacto estrecho

El Gobierno analiza levantar el aislamiento en personas vacunadas que sean contacto estrecho de casos positivos por coronavirus, ante el "riesgo bajo" que implica la nueva variante Ómicron en personas inmunizadas, con el objetivo de "sostener las actividades" económicas.

"Los empresarios plantearon la preocupación de esta nueva etapa. Justamente, el planteo de los aislamientos. Les contamos que lo estamos revisando permanentemente", resaltó la ministra de Salud, Carla Vizzotti en declaraciones radiales.

Días atrás, la funcionaria nacional se reunió con empresarios y sindicalistas junto a los ministros Martín Guzmán (Economía), Julián Domínguez (Agricultura) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social) para analizar el impacto de la pandemia en las empresas.

Según algunos estudios privados, el ausentismo en las compañías ya alcanza al 20% de las plantillas y amenaza con expandirse en los próximos días.

Tras la reunión, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que comanda la CGT, reveló que los empresarios le expresaron a la ministra de Salud la preocupación por el ausentismo a partir de la proliferación de "casos estrechos" que derivan en aislamientos.

"Los empresarios no pidieron absolutamente nada", resaltó Vizzoti respecto del encuentro que se realizó en el Ministerio de Economía de la Nación el pasado jueves.

En tanto, anticipó que la semana próxima se reunirá con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para "sinergizar con el sector privado".

"Los empresarios están preocupados por los aislamientos. Nosotros lo estamos analizando permanentemente y quedamos en hacer una reunión con Kulfas la semana que viene para poder sinergizar entre salud y el sector privado en esta etapa", subrayó.

Además, la titular de la cartera sanitaria puntualizó: "Hay países que levantaron el aislamiento en personas vacunadas por el riesgo bajo y para sostener las actividades".

Ante la preocupación que genera en la Casa Rosada el crecimiento exponencial de casos de Covid-19, que podría derivar en una paralización de la actividad económica por el alto nivel de aislamiento de trabajadores infectados, el Ejecutivo nacional comienza a buscar nuevas alternativas.

Si bien la curva ascendente de infectados por ahora no impactó con la misma magnitud en los cuadros graves de la enfermedad, el reporte del Ministerio de Salud arrojó que por tercer día consecutivo la Argentina superó la barrera de los 100 mil contagios diarios.

La alta transmisibilidad de la variante Ómicron derivó en el riesgo de paralización de plantas industriales por ausentismo de trabajadores aislados, pero también preocupa por falta de médicos aislados por coronavirus.

En ese punto, Vizzotti indicó que el planteo de revisar el protocolo de aislamientos no sería "solamente por las actividades económicas sino para sostener la atención en los hospitales, en los comercios".

Tras anunciar una flexibilización del aislamiento de acuerdo a los esquemas de vacunación, el Gobierno nacional deberá buscar alternativas para que la suba de contagios no afecte, por ejemplo, el funcionamiento de los medios de transporte.