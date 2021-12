El Consejo de la Magistratura se alista para volver a funcionar con 20 miembros

Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a delinear su nueva integración de 20 miembros que debe estar lista para el 15 de abril. “Vamos a cumplir con lo que decidió la Corte, pero para eso hay que hacer elecciones y estamos con los tiempos muy justos”, advirtieron.

El primer paso para eso será escuchar el próximo miércoles, a las 14, a las autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), las entidades que deben elegir a sus representantes para el Consejo. El objetivo del encuentro será conocer de primera mano cómo se pueden organizar las elecciones.

12 de los 13 integrantes del Consejo -la senadora Silvia Giacoppo sufrió ayer un problema personal que le impidió estar- se reunieron en la Comisión de Labor para analizar el fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró la semana pasada la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nacional y de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales.

La Corte sostuvo que el número de 13 miembros no respeta el equilibrio que la Constitución Nacional fija que debe haber entre los estamentos del Consejo. Hoy son siete representantes de la política y seis de los sectores técnicos. El máximo tribunal dispuso en su fallo que el Congreso debe dictar una nueva ley con otra integración y le ordenó al Consejo que en un plazo máximo de 120 días corridos vuelva a la integración de 20 integrantes, la anterior a la de 13, que rige desde 2006 cuando se reformó a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner. Si eso no ocurre, vencido el plazo todas sus decisiones serán nulas.

La decisión cayó mal en el Consejo. Sobre todo por el plazo de 120 que todos los sectores coinciden que es muy corto para adaptar el nuevo organismo. En la Comisión de Labor hubo unanimidad en que el Consejo va a cumplir el fallo. “No hay margen para otra decisión”, dijo un consejero aunque sea difícil por los tiempos. Una de las decisiones casi seguras que se trató ayer es que el Consejo habilitará la feria judicial de enero para trabajar en la nueva integración.

Los actuales 13 miembros son tres diputados, tres senadores, tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Los 20 se completan con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, un represente de los académicos, un diputado, un senador, un juez y dos abogados más. El presidente de la Corte no debe ser elegido. Y los nuevos representantes del Congreso y el académico depende de cada cuerpo. Lo complejo son los nuevos abogados y el juez.