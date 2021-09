Tolosa Paz pide que se realice un debate

La precandidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz lamentó ayer que se llegará al 12 de septiembre, fecha de celebración de las PASO, sin un debate de candidatos, y recordó que "el único que dijo que no" a la propuesta fue el precandidato de Juntos por el Cambio Diego Santilli.

"Vamos a llegar al 12 de septiembre sin debate en la Provincia de Buenos Aires. Lo planteé hace mucho tiempo cuando quedamos ya en carrera y propuse que sea un lunes a la mañana y que elijan ellos el escenario", recordó.

"Hay que decir que (Facundo) Manes dijo que le parecía correcto, también lo dijo (José Luis) Espert, (Florencio) Randazzo y Manuela Castiñeira. El único que dijo que no fue Santilli", afirmó Tolosa Paz.

Además, cuestionó los argumentos de Santilli para oponerse al debate de candidatos.

"Dijo ‘primero tengo una primaria con Manes’, cuando la ley que rige se llama Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Todos los partidos políticos participan, no es una primaria cerrada de Juntos por el Cambio", retrucó.

Al respecto, Tolosa Paz dijo fue "una trampa que él utilizó para evitar y negarle a los bonaerenses el derecho a escuchar su propuesta y tener claridad para votar".

En tanto, calificó de "chamuyo" la idea que "vende" Santilli respecto de que es un especialista en políticas contra la inseguridad.

"Cuando nosotros tuvimos problemas grandes con nuestra fuerza policial, el presidente (Alberto Fernández) decidió sacar lo que Macri le había dado de más a CABA y volcar esos recursos de la coparticipación en 38 mil millones de pesos para comprar patrulleros, cámaras de seguridad, mejorar las cárceles y equiparar el salario de las fuerzas provinciales con la federal", indicó.