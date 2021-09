El Gobierno descartó cambios en el Gabinete después de las elecciones

El Gobierno descartó la posibilidad de que haya cambios en el Gabinete tras las elecciones legislativas porque el presidente Alberto Fernández "está muy conforme" con todos los ministros.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se refirió a las versiones respecto a una eventual modificación en el equipo de gestión del mandatario. "No, no, no sé. El Presidente está muy conforme con el Gabinete. Así se lo indica a cada uno de sus allegados en cada una de las reuniones que tiene", afirmó el funcionario nacional.

El ministro coordinador destacó que el jefe de Estado "está muy encima de la gestión de cada uno de los ministerios, con reuniones periódicas, con la evolución de los programas que tienen para ejecutar".

"Es exigente para que se cumplan con las planificaciones que se habían hecho en cada uno de los ministerios", añadió Cafiero, quien insistió: "El Presidente tiene una alta consideración de todo su Gabinete".

De todos modos, el dirigente del Frente de Todos aclaró: "Yo no soy la persona que elige a los funcionarios. Eso lo hace el Presidente de la Nación. Y si él considera que hay que corregir el equipo, lo hará, naturalmente. Pero hoy está muy conforme con el Gabinete y con la tarea que se viene llevando adelante".

Por otra parte, Cafiero se refirió a las versiones que habían circulado respecto a un intento del kirchnerismo por ubicarlo como primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, para así desplazarlo del Gobierno.

"Me gusta ser parte de un frente político. Yo soy un militante del peronismo desde que tengo 15 años. Para mí es una honra estar donde estoy. El Presidente me eligió para que lo acompañe en este cargo".