Bono para jubilados: pago extra de $5 mil para agosto

El Gobierno dispuso el pago de un bono de $5000 en el mes de agosto para jubilados y pensionados para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández durante un acto en la localidad de Lomas de Zamora, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros funcionarios.

Según informó el Gobierno, el bono será cobrado por todos los jubilados y pensionados que tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos ($46.130), un universo que alcanza a 6 millones de personas y representa al 83% del total de quienes cobran haberes previsionales. De esta forma, quien percibe una jubilación mínima, actualmente ubicada en $23.065, en agosto cobrará un total de $28.065. Asimismo, en septiembre se otorgará un nuevo aumento trimestral por movilidad que actualizará las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares según la evolución de la recaudación y los salarios, tras los incrementos incorporados en marzo (8,07 %) y en junio (12,12 %).

Este año, luego de la sanción de la nueva Ley de Movilidad, se otorgaron dos incrementos trimestrales: 8,07% en el primer trimestre y 12,12% en el segundo trimestre del año.

Aunque aún no se conocen las cifras del Indec, se estima que la inflación del primer semestre del año podría ubicarse por encima del 25%. Por su parte, este año, luego de la sanción de la nueva Ley de Movilidad, se otorgaron dos incrementos trimestrales: 8,07% en el primer trimestre y 12,12% en el segundo trimestre del año.

El presidente Alberto Fernández había anticipado el lunes el pago del bono extraordinario. “A los adultos mayores es un deber moral cuidarlos mucho, porque ellos llegan a esa edad después de haber trabajado y haber dedicado toda su vida a criar a sus hijos y lo que debemos darles es tranquilidad”, dijo durante el acto de lanzamiento del Programa Conectar Igualdad en Ushuaia.

Este mes, la jubilación mínima pasó a ser de $23.064. En las semanas anteriores, varios funcionarios habían señalado que el objetivo del Gobierno es que las jubilaciones le ganen a la inflación. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero había asegurado que en 2021 los salarios y los haberes jubilatorios les van a ganar a los precios. “Nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real”, remarcó.

El bono anunciado ayer no es el primero de 2021. En abril y mayo de este año se otorgaron dos bonos de $1500 cada uno, para compensar el desfase entre las jubilaciones y los aumentos de precios. En este caso, fue para los que cobraron haberes de hasta $30.856. En marzo, cuando se aplicó por primera vez la nueva Ley de Movilidad, el aumento fue del 8,07% contra 11,33% que había sido la inflación entre octubre y diciembre de 2020.