Una víctima de abuso reclama que no cierren la causa

María Tobio, la mujer de 35 años que a comienzos de este año denunció ante la Justicia que su padre, tío y abuelo abusaron de ella entre los 3 y 11 años, volvió a reclamar este mediodía frente a los Tribunales de Mar del Plata que no cierren la causa.

Bajo la consigna “los niños deben jugar con juguetes y no ser juguetes de los adultos”, Tobio protestó ayer en el edificio de los tribunales marplatenses, ubicado en Tucumán y Brown, con la intención de visibilizar el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Sobre el frente de las rejas del predio tribunalicio local colgó diferentes juguetes de niños y niñas para expresar que los menores deben pasar esa etapa de la vida jugando y no ser un juguete de los adultos.

Tobio, en declaraciones a la prensa, explicó: “Una vez más estoy protestando ante los tribunales, porque veo que la Justicia hace silencio sobre mi causa y las intención es cerrarla. No debemos permitirlo, porque sino será una victoria de los abusadores”.

“La Justicia debe comprender la gravedad de los hechos y no permitir que los niños y niñas seamos juguetes de los adultos. Debe comprender que uno denuncia cuando puede y se anima a contarlo”, expresó Tobio.