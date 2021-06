Recompraron el oro que vendió Macri

El oro va recobrando protagonismo en los mercados y los bancos centrales vuelven a mirar al metal precioso como opción para diversificar reservas. Si bien no es el caso del Banco Central de la República Argentina (Bcra), dado que no tiene holgura como para destinar recursos a incrementar sus tenencias de oro, en medio de la pandemia “recompró” parte de ellas.

Así lo muestra el monitoreo que realiza el mercado de metales londinense, el mayor del mundo, sobre las tenencias de oro de los bancos centrales donde Argentina volvió a exhibir una posición en oro de 61,7 toneladas cuando explotó la pandemia. Los registros oficiales revelan que, en abril del año pasado, el Bcra “recompró” 5 toneladas y así recuperó el stock de 61,7 toneladas que ostenta desde el tercer trimestre del 2011.

Vale recordar que durante la gestión de Cambiemos, el BCRA utilizó parte de las reservas de oro para realizar operaciones financieras con el fin de sacarle algún rendimiento extra a los lingotes. Fue así que se llevaron a cabo operaciones de swap, la primera en octubre de 2016 pergeñadas por Agustín Collazo (jefe de la mesa) y Demian Reidel (vicepresidente). Como se tratan de swap, o sea, de operaciones simultáneas de compraventa el stock no acusa recibo. Fueron varias transacciones incluso hasta el fin del mandato de Macri.