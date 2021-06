Alberto Fernández largó la campaña: habló de sus "promesas cumplidas" y apuntó a la oposición

En año electoral y a tres meses de las PASO, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto en la localidad de San Martín, donde remarcó que pese a la pandemia de coronavirus su gobierno pudo "cumplir infinidades de promesas" que realizó durante campaña de 2019.



Las palabras "promesas" y "campaña" se sucedieron en varios pasajes de su discurso, en el marco de la entrega de la vivienda número 10.000 del plan Casa Propia.



En un acto en el que volvió a defender la virtualidad de las clases en las zonas de "alarma", el jefe de Estado lanzó críticas a las administraciones de Juntos por el Cambio del ex presidente Mauricio Macri, en la Nación, y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en Buenos Aires.



"Yo tengo la tranquilidad de decir que pude cumplir con las promesas que hice en la campaña, se lo puedo decir mirando a los ojos a cada argentino y a cada argentina", enfatizó Fernández.



En ese sentido, enumeró algunos de los compromisos asumidos durante la campaña electoral dos años atrás y recordó la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados, además de la política tarifaria. "Con las tarifas cumplí", resaltó el mandatario nacional, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.



Al respecto, indicó: "Si hubiera seguido lo que indicaba la normativa en materia de regulación tarifaria, tendríamos que haber aumentado un 180% la electricidad y un 160% el gas. Ese 160% se convirtió en 6% y el 180% se convirtió en 9".



"Les dije a los argentinos y a las argentinas que se iba a terminar la penuria de tener que elegir entre el medicamento y las tarifas de luz y de gas y lo cumplí", recalcó.



Párrafo aparte para la inflación, tema que el Presidente consideró como algo "pendiente de resolución", pero en lo que trabaja "todos los días para resolverlo".



"Tengo la inmensa tranquilidad de haber cumplido en este año y medio con mucho de lo comprometido en campaña. Soy consciente de estar en deuda en otras cosas, y no me hago el distraído", subrayó.



El Presidente anunció que en los próximos días llegarán más vacunas contra el coronavirus a la Argentina y en ese punto están puestas las expectativas del Gobierno, ya que el objetivo es completar la vacunación de personas de riesgo lo antes posible.



"Estamos en deuda con otras cosas, no me hago el distraído, trabajo día a día para ver cómo lo resolvemos, pero tengan la plena confianza de que vamos a salir con la vacuna y los cuidados de la pandemia… y vamos a poner de pie a la misma Argentina que ellos arrodillaron".



"Viviendas en tiempos de la pandemia"



"Tener una vivienda en los tiempos que vivimos es lisa y llanamente un derecho esencial de cualquier ser humano, y quitarle a los argentinos y las argentinas que lo pasan esa sensación de inseguridad por no saber qué va a pasar cuando el contrato termine es también llevarle tranquilidad y darle normalidad a la vida de la gente", destacó Fernández.



Y agregó: "Para mi es una enorme alegría estar entregando la casa número 10 mil y es una enorme alegría saber que de aquí a fin de año vamos a estar construyendo más de 100 mil casas más como éstas".



Durante el acto también participaron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de gobierno bonaerense, Teresa García; y el intendente local, Fernando Moreira.



El acto se desarrolló en el Desarrollo Urbanístico Procrear II de San Martín, ubicado entre las avenidas Balbín (Ruta 8), Eva Perón, el Camino de Cintura y las calles Triunvirato y Maipú.



El espacio cuenta con 335 viviendas construidas y se están edificando 153 más con una inversión de 717 millones de pesos. Forman parte de las 10 mil casas que la cartera de Desarrollo Territorial construye en todo el país.



El Procrear II llegará a licitar 30 mil viviendas en Desarrollos Urbanísticos en los próximos meses con el objetivo de seguir mejorando el acceso al hábitat en las 24 jurisdicciones del país, lo que contempla a más de 100 municipios y una inversión total superior a los 150.000 millones de pesos.