Buscan un acuerdo para aplicar restricciones por la segunda ola

En busca de “la mejor receta” para enfrentar el alarmante crecimiento de los contagios de coronavirus, convertido ya en una segunda ola, en la Casa Rosada apuran reuniones con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las próximas horas se consultaría a los gobernadores para implementar las restricciones. Recién el viernes habría anuncios. Los tres consideran que el aumento de casos de coronavirus de los últimos días los obliga a tomar medidas restrictivas. Ese punto en común surgió en la reunión que ayer tuvieron en la Casa Rosada los tres jefes de Gabinete y los tres ministros de Salud.

Para avanzar en esta definición se volverán a reunir hoy, a las 14, en Balcarce 50, más precisamente en el despacho del jefe de Gabinete, donde se llevó a cabo el encuentro de hoy. Otra vez se sentarán alrededor de la mesa Santiago Cafiero, Carlos Bianco, Felipe Miguel, Carla Vizzotti, Nicolás Kreplak y Fernán Quirós. Para mañana todos tendrán que traer definidas las medidas que están dispuestos a tomar y consensuarán cuáles son las restricciones que se van a aplicar.

La suba de contagios de coronavirus en el país, que tiene un promedio de 11 mil casos diarios en la última semana, hizo que el Gobierno nacional planificara medidas de restricción para las próximas dos semanas. A la extensión del trabajo remoto para la Administración Pública Nacional hasta el viernes, se le sumaría la restricción de circulación nocturna entre las 22 y las 6.

La medida no solo alcanzaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) sino a toda la Argentina. En Mendoza se anunció una medida similar ayer.

La decisión de restringir la circulación nocturna es una medida que se extenderá por 15 días y que implicará que, en horario nocturno, es decir después de las 22, los restoranes o bares solo puedan trabajar con el take away o el delivery. Esta situación es la que en Mendoza se busca evitar con una restricción que no comenzaría a las 22, sino a las 0.30 (a partir de hoy)

Durante la reunión, que duró una hora y media, hubo consenso en que la segunda ola de coronavirus ya llegó y empezó a impactar en Argentina y, sobre todo, en el Amba.

Con base en esa coincidencia, los ministros de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal tendrán que discutir con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta qué medidas están dispuestos a tomar. Ajustar los riesgos y las necesidades.

El Gobierno porteño quiere achicar los márgenes de circulación lo menos posible, intentando que el impacto sobre la actividad comercial sea el menor. Una de las medidas en análisis en la restricción nocturna. Evitar que la gente se mueva durante la noche, lo que implica un golpe a los locales gastronómicos. Por eso, las dudas persisten. Sobre todo en territorio porteño.

Además de la nocturnidad, los otros temas que están en carpeta son la reducción de pasajeros en el transporte público, la limitación de actividades recreativas y la reducción de personas.

Una primera aproximación sobre el camino a seguir la dará la ministra de Salud, Carla Vizzoti, cuando a las 8.30 de hoy brinde una conferencia en la Casa Rosada en la que actualice el panorama epidemiológico que, en definitiva, es el contexto en el por la tarde se terminarán de discutir las restricciones.

Hasta el viernes está vigente el decreto en el que se destacan los indicadores de riesgo por cada jurisdicción de todo el país. A partir del fin de semana, deberá entrar en vigencia un nuevo decreto que marque las reglas del juego en todo el país.