El campo anunció paro por 72 horas

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias anunció ayer un cese por tres días en la comercialización de granos, para rechazar la suspensión de las exportaciones de maíz, aunque Coninagro no adhirió a la medida que se cumplirá entre el lunes y el miércoles de la semana próxima.

El anuncio se realizó al término de una reunión virtual que se extendió por dos horas y media, en la que la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria resolvieron la medida de fuerza, pero los cooperativistas de Coninagro resolvieron no adherir.

No obstante, aclararon que "las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio".

Y explicaron que "así como hemos trabajado sobre los consensos, también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido".

Admitieron que "en este caso puntual, CRA, FAA y la SRA anuncian un cese de comercialización de todos los granos desde el lunes 11 de enero hasta las 24 del miércoles 13 de enero, sin la adhesión de Coninagro".