La soja alcanzó su nivel de cotización más elevado

Los contratos a futuro de la soja afianzaron ayer su tendencia alcista en el mercado de Chicago, donde se pactaron por encima de los U$S 500 durante parte de la jornada, para cerrar a U$S 496,60.

La cotización subió 2,6 por ciento respecto de la jornada anterior, en lo que fue la quinta sesión consecutiva con firmes alzas, que se celebra en el país.

Con una soja en alza, los ingresos por retenciones para el Gobierno, que están en el 33 por ciento, incrementarán las arcas públicas a medida que se consoliden las ventas, en medio de una fuerte disputa del Ejecutivo con el campo por el cierre a las exportaciones de maíz. A media jornada llegó a escalar por encima de los U$S 504, y luego recortó, pero todavía se mantiene dentro de los mayores niveles desde 2014.

Los futuros de la oleaginosa exponen subas desde hace varias semanas en medio de temores sobre una menor oferta que la prevista en los países sudamericanos, incluida la Argentina.

La soja de entrega en mayo próximo se ubicó en U$S 494,65.

De esa manera, la suba de las materias primas es parte del fenómeno global de subas de los activos financieros y otros refugios de valor que resulta de la enorme inyección de liquidez que hicieron la Reserva Federal de los EEUU y otros bancos centrales del mundo, y que tienen al precio del dólar en baja.

El clima seco y las interrupciones de las exportaciones de los países de la región inquietan a inversores, en momentos en que China sostiene su demanda y hay una lenta cosecha en Brasil.

44% en un año

La cotización de la soja en el mercado estadounidense aumentó en un año más del 44 por ciento, si se tienen en cuenta los U$S 346 de hace un año comparados con los valores actuales.

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de soja en la Argentina rondará este año los 46 millones de toneladas, un 7 por ciento por debajo de la cosecha anterior.

La expectativa del sector se centra en un informe que brindará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el martes próximo para terminar de definir el rumbo del mercado.

En el documento se dará a conocer la oferta final que alcanzará Estados Unidos y el crecimiento de la demanda de exportación.

El departamento estadounidense había recortado el mes pasado de 5,17 a 4,76 millones de toneladas la estimación sobre el stock final de soja norteamericana en el ciclo 2020/2021, una diferencia menor a la proyectada por los operadores.

A su vez, el contrato de maíz para el mes de marzo avanzó 1,9 por ciento hasta los U$S 194,09 la tonelada y las cotizaciones de mayo, julio y septiembre cerraron con subas por decimosexta jornada consecutiva.

En tanto, el contrato de trigo con entrega en marzo se incrementó 1,7 por ciento hasta los U$S 240,03 la tonelada.