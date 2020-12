La legalización del aborto obtuvo dictamen en el Senado y se debatirá el 29

El proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tal como esperaba el oficialismo, se discutirá en el Senado de la Nación el 29 de diciembre. Esta tarde, un plenario de tres comisiones, Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud, emitió el dictamen favorable para que sea tratada en el recinto.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado el viernes pasado por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones tras un debate que insumió más de 20 horas. Ahora, en la Cámara alta se espera una votación mucho más pareja. En 2018, la primera vez que se debatió la legalización y despenalización del aborto, la ley resultó rechazada por 38 votos contra 31.

Norma Durango, la presidenta de la Banca de la Mujer, comisión que encabezó el plenario, fue la encargada de anunciar que había dictamen luego de la intervención de una veintena de senadores. “Pasamos a la firma”, anunció la pampeana, una de las que con mayor fuerza impulsan el proyecto.

Entre los avales, figura la firma “a favor, pero en disidencia parcial” del senador oficialista Edgardo Kueider, uno de los que figuran como indefinidos a la hora de votar.

La confirmación de Durango se produjo luego de que dos senadores “verdes”, el rionegrino aliado del oficialismo Alberto Weretilneck (Somos Río Negro) y el radical Ernesto Martínez, solicitaran que se le introdujeran cambios al proyecto que llegó en revisión desde Diputados. Weretilneck, quien recalcó que en los tres días anteriores no había intervenido con preguntas para los 56 expositores que pasaron por el Senado desde el martes, pidió: “Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, les puedo asegurar que esta ley en 2 años no tiene quién la ejecute y quién la lleve adelante”.

El formoseño José Mayans, quien ya votó en contra de la iniciativa en 2018 y piensa repetir su posición antiabortista, remarcó luego de escuchar el largo discurso de Weretilneck que no estaba de acuerdo con el tiempo que habían tenido en la Cámara Alta para debatir.