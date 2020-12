Requieren que González García explique en el Congreso la política vacunatoria

Los presidentes de las tres principales fuerzas que integran Juntos por el Cambio cuestionaron ayer la política del Gobierno nacional en relación con las vacunas contra el coronavirus y pidieron que se convoque al Congreso al ministro de Salud, Ginés González García.

A través de una conferencia de prensa desarrollada por Zoom, Patricia Bullrich, del PRO, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, expresaron la posición de Juntos por el Cambio sobre las vacunas.

“Sabemos que no es fácil para un Gobierno atravesar una pandemia, pero esperábamos decisiones mucho más claras e información transparente, y no fue así”, dijo Bullrich, que también cuestionó la “politización de la cuarentena”.

Cornejo fue más allá y planteó un “mal manejo del tema vacunas por parte del Gobierno”.

“En el Congreso hay muchos legisladores que estamos presentando distintos proyectos a través de los cuales pedimos explicaciones a Ginés y al Gobierno sobre el proceso de vacunación”, señaló el exgobernador mendocino.

En cuanto a las diferentes vacunas, se pidieron explicaciones respecto al laboratorio Pfizer, que “pedía condiciones diferentes a las de la ley” y respecto a la vacuna rusa Sputnik V, debido a que aún están realizándose las pruebas para aprobar su aplicación a adultos mayores de 60 años.

Ferraro cuestionó además “el manejo de la política sanitaria a nivel nacional” de cara a la “segunda ola” de contagios por coronavirus que se está registrando en Europa.

Tanto Cornejo como Bullrich aclararon también que no pretenden ni piden la renuncia del ministro de Salud.