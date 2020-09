Broda criticó las medidas del Banco Central

Dijo que las medidas del BCRA son "consecuencia de la improvisación" y las comparó con darle un antifebril a un paciente que tiene cáncer.

"Es una muy mala noticia para el sector privado, que ya está muy castigado", dijo Broda, al cuestionar las restricciones impuestas a las empresas para acceder a divisas destinadas a pagar deuda.

El economista advirtió sobre el nivel de reservas del BCRA y afirmó que desde el comienzo del año se perdieron 5% de reservas brutas y un 40% de reservas netas.

"Si quitamos lo que debemos, excluimos el oro, el deterioro en las expectativas, las reservas líquidas no son más de u$s 1.600 millones, un 80% menos que a principio de año", señaló el economista.

En declaraciones radiales, consideró que "peor no se puede hacer para bajar la tasa de crecimiento potencial de la Argentina y obviamente para agravar y disminuir el poder adquisitivo promedio de los argentinos".

Broda dijo que se reaccionó "aumentando el control de capitales, tratando de reducir la demanda, obligando a reestructurar la deuda de las empresas, a defaultear al sector privado. Es muy difícil hacer las cosas con peores resultados".

"La Argentina no tiene hoy solo una salida de inversión extranjera, sino una salida de todos los emprendedores y las empresas que pueden invertir", advirtió.

Sobre las medidas del BCRA, alertó que "la imposibilidad de que el sector privado pudiera renovar y ampliar su deuda, va a hacer que la recuperación económica sea más lenta.

El economista advirtió que el Gobierno quiere "agrandar el rol de Estado, agrandar las intervenciones, las confrontaciones políticas y los países que han crecido, los que han sido estables macroeconómicamente han hecho exactamente lo contrario".