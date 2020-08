Murió la hija del hombre al que no dejaron entrar a la provincia de Córdoba

Solange Musse falleció en Córdoba sin poder ver a su papá. La joven de 35 años sufría un cáncer terminal y estaba realizando un tratamiento en esta provincia; a su padre, Pablo Musse, las autoridades lo hicieron regresar a Neuquén desde Huinca Renancó (al sur de esta provincia) al tener resultado “dudoso” de un test rápido de covid-19. La historia no pudo terminar peor: su hija falleció cinco días después y nunca se pudieron reencontrar.

Desde que se conoció el caso las autoridades sanitarias de la provincia, las del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y las de Huinca Renancó no hablan del tema. Musse había realizado todos los trámites para llegar a Alta Gracia, donde su hija ya estaba en una casa con oxígeno y atenciones especiales, cubrió 1000 kilómetros en auto con su cuñada discapacitada motriz y por el resultado “dudoso” de los tests de él los hicieron regresar manejando de nuevo, sin poder descansar y sin atender a su pedido de que lo hisoparan.

El gobierno de Córdoba dio su explicación al respecto. Voceros del gobernador Juan Schiaretti argumentaron que “si hacés de la norma una excepción permanente no hay norma que posible”.

La decisión del gobierno cordobés de no dejar ingresar a este padre para que pudiera despedirse de su hija generó todo tipo de críticas desde diferentes sectores políticos y sociales. Sin embargo, las autoridades de la provincia mantuvieron su postura frente al caso y explicaron sus motivos.

Según la explicación oficial, cuando Musse llegó a la frontera de Córdoba proveniente de Neuquén “dijo que no se había hecho el PCR porque en su provincia le querían cobrar 7.000 pesos y no lo podía pagar. Entonces los guardias de frontera le ofrecieron como excepción hacerle un test rápido”.

Los tests rápidos detectan anticuerpos. Según los voceros consultados, “le hicieron un primer test y le dio positivo. Se lo repitieron y le volvió a dar positivo. A su cuñada, que venía en el auto con él, le dio negativo las dos veces. Ahí fue cuando se rechazó su ingreso a la provincia”.