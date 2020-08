Reanudan el juicio oral contra Cristina Kirchner

Después de más de 120 días y de forma virtual por la cuarentena, se reanudan hoy las audiencias del juicio oral contra la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, por la causa denominada “Obra pública”, que busca determinar si su gobierno favoreció a Lázaro Báez con millonarios contratos en Santa Cruz.

Será a las 9.30 cuando la vicepresidenta vuelva al debate a través de la plataforma Zoom -aunque se desconocía anoche si hoy se conectará- , después de cuatro meses de haber estado suspendido.

La acusación es por la obra pública en Santa Cruz y tiene otros trece involucrados, entre los que además de Báez, están el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario José López y Santiago Kirchner, primo del fallecido Néstor Kirchner, entre otros.

Según trascendió, defensas, fiscalía y jueces estarán presentes de forma virtual después de varias pruebas que se realizaron la semana pasada, en las que se solucionaron algunos problemas técnicos. Fue decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) N.° 2 usar la plataforma virtual para poder continuar con el juicio.

El debate había comenzado en mayo de 2019 y en diciembre del mismo año declaró la vicepresidenta.

“A mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, expresó ante el tribunal antes de retirarse. La acusación contra Cristina es por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

12 años

La semana pasada, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó una condena de 12 años de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez y una pena de 9 años de cárcel para su hijo mayor, Martín, en el marco del proceso oral en el que se los juzga como supuestos responsables de maniobras de lavado de dinero.

El representante del ministerio Público Fiscal también pidió penas para el contador Daniel Pérez Gadín (8 años), el abogado Jorge Chueco (8 años), el valijero arrepentido Leandro Fariña (5 años), los hijos menores de Báez, Melina (4 años y seis meses), Leandro (5 años) y Luciana (4 años y 6 meses) y el financista Federico Eláskar (4 años y seis meses de prisión).

Durante su alegato, el fiscal sostuvo que el hijo mayor de Báez encabezó junto a su padre las maniobras de lavado de dinero por las que ambos son ahora juzgados y que sus tres hermanos menores “compartieron” roles y funciones para concretar el delito por un monto que se calcula en 55 millones de dólares.

La audiencia del juicio, conocido como “Ruta del dinero K”, se realizó por vía remota, atento a las medidas de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Córdoba aludió también a la situación del financista Rossi -excónyuge de Iliana Calabró-, sobre quien descartó que haya sido un “cadete” en la financiera que se ocupaba de manejar el dinero de los Báez. “Aporta experiencia, conocimientos, contactos y disposición incondicional para erigir el entramado societario en el exterior y abrir cuentas en Panamá y Suiza”, enumeró Córdoba.

Rossi “tenía el control de las cuentas, él solo movió alrededor de 15 millones de dólares, concluyó.