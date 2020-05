Para Pichetto hay "una necesidad imperiosa de que el Poder Judicial se ponga en marcha"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) y ex senador peronista Miguel Angel Pichetto dijo que hay una "necesidad imperiosa de que el Poder Judicial se ponga en marcha" a pesar del aislamiento obligatorio dispuesto para combatir la pandemia de coronavirus, porque es "vital para el estado de derecho".

En declaraciones a La Nación+ y a FM La Patriada, Pichetto dijo que "aunque sea gradualmente el sistema judicial hay que ponerlo en funcionamiento" y consideró que hoy se advierte "una inexistencia de un poder vital para el estado de derecho".

Para el dirigente macrista hay una "necesidad imperiosa de que el Poder Judicial se ponga en marcha" debido a su importancia "en términos de contrapeso".

En otro tramo de la entrevista, al ser consultado sobre si la Ciudad de Buenos Aires es responsable de los últimos contagios de coronavirus en el conurbano, respondió: "Hay un intento y una construcción que están haciendo los muchachos del conurbano, seguramente con alguna usina política superior".

Pichetto consideró que esas discusiones "no habilitan el diálogo positivo" y tienen "una visión muy corta", porque argumentó que finalmente muchos enfermos del conurbano deberán ser atendidos en el sistema de salud porteño.

Además justificó el silencio del ex presidente Mauricio Macri y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal desde que dejaron el poder.

"El silencio de Macri lo considero un aporte patriótico", dijo Pichetto y añadió que "hay que entender que han terminado sus tareas ejecutivas hace poco tiempo" y "es razonable" que no se sumen al debate, tal como pasa en otras democracias del mundo.

"A pesar de esa prudencia desde el oficialismo les tiran fuertemente", acotó el ex senador peronista.

"Esto también implica una revisión dentro de JxC que necesita generar un proceso de discusión pública y defensa de las tareas realizadas", apuntó Pichetto, que sostuvo que "el silencio genera vacío y el vacío lo llena el oficialismo con verdades a medias".

El dirigente pidió "empezar a ver cómo salimos" de la cuarentena, y cómo se va "flexibilizando de manera ordenada para que no ocurra el agotamiento social".

"Hay que pensar en volver a recuperar la rueda de la economía, para que los argentinos no sufran más", sostuvo.

También afirmó que "frente al caso de Brasil, la decisión de aplanar la curva (de contagios) ha sido correcta" pero recordó que la cuarentena fue una medida tomada para "preparar el sistema de salud".

Finalmente Pichetto elogió la visita del presidente Alberto Fernández ayer a la automotriz Volkswagen, que volverá a producir. "Me parece que por ahí va el camino, hacer una salida programada, con protocolos, que la gente pueda empezar a trabajar", reclamó.