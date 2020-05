Planchar las jubilaciones es inconstitucional señala el GEN

Dirigentes del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) cuestionaron hoy la decisión del Poder Ejecutivo de “planchar el aumento de las jubilaciones en el 6,12%”, medida que calificaron como “injusta y arbitraria, además de inconstitucional por implicar un retroceso en los derechos adquiridos”.

Los referentes del GEN, cuya principal figura es la ex diputada Margarita Stolbizer, afirmaron en un comunicado que "la decisión por decreto del Poder Ejecutivo de planchar el aumento de las jubilaciones en el 6,12%, pone al descubierto el rostro más inhumano del actual gobierno".

El Gobierno nacional anunció esta semana un aumento de las jubilaciones y pensiones del 6,12% a partir de junio y para todas las categorías, lo que supone para los ingresos mínimos del sector un incremento del 19,9% desde marzo último.

El incremento alcanza además a las pensiones no contributivas, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación universal por embarazo y las asignaciones.

El documento, distribuido por el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya, precisa que "en los últimos 4 meses, la inflación en el precio de los alimentos ha sido superior al 15%, y la de medicamentos del 17%", y aseguró que "aumentarán mucho más en junio, y los jubilados deberán soportar la llegada del invierno y sus consecuencias en la salud".

En esa línea, el GEN entiende que "eso hace que la decisión sea, además de injusta y arbitraria, claramente inconstitucional por implicar un retroceso en los derechos adquiridos, y por la obligatoria progresividad de los derechos humanos".

Sostiene asimismo que "las promesas de Alberto Fernández se esfumaron rápidamente y dejaron al descubierto que los cambios en la ley no iban a ser para mejor".

En ese sentido, indica que, al contrario, el ajuste por decreto, además de quedar por debajo de la inflación y las necesidades de la canasta básica, hasta les hace perder lo poco que les había reconocido la ley del gobierno de (Mauricio) Macri"..

Asimismo, los dirigentes del GEN indicaron su disconformidad con el accionar del Poder Judicial que “sigue ‘de feria’” y no asume su responsabilidad frente a la crisis.