Duhalde tras reunirse con Fernández: “El proceso de renegociación está bien hecho”

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó que el proceso de renegociación de la deuda externa “está bien hecho” y que espera que “termine bien”, al tiempo que señaló que no tiene “ninguna incertidumbre” acerca de que “los usureros siempre terminan arreglando”.

“El proceso está bien hecho y esperamos que termine bien”, dijo Duhalde respecto a la negociación que el Gobierno nacional está llevando adelante con organismos internacionales y tenedores privados de deuda.

Duhalde, que hizo estas declaraciones en la Casa de Gobierno luego de entrevistarse con el presidente Alberto Fernández, consideró que de lo que está seguro es de que “los usureros siempre arreglan”.

“Hay un solo tema dentro de la incertidumbre en el que hoy no tengo ninguna incertidumbre, y es que los usureros siempre arreglan. Cuando eran don José, don Pablo, y hoy que son las empresas con nombres en inglés, siempre terminan arreglando”, afirmó.

Por otra parte, Duhalde se mostró de acuerdo con que haya elecciones dentro del Partido Justicialista para designar a sus autoridades y, consultado acerca de la reunión de mañana del Consejo Nacional de esa agrupación, manifestó que además de los comicios, “hay temas que se deben debatir” como el de “la afiliación digital, porque los jóvenes ya no llevan planillas para llenar ni fotos”, por lo que urgió a modernizarse.