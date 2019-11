El escrutinio definitivo terminó 48,24% a 40,24%

Luego de las denuncias públicas de Sergio Massa y José Luis Gioja sobre una presunta manipulación en el escrutinio provisorio, que habría subestimado la diferencia de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, hasta que ayer se completó el escrutinio definitivo de todas las provincias: fue 48,24% para el Frente de Todos contra un 40,24% de Juntos por el Cambio. Cambios mínimos respecto a la noche del domingo 27.

La información fue dada a conocer ayer a través de la prensa metropolitana, aunque resta que los números sean publicados por Cámara Nacional Electoral. Allí se agregará el voto del exterior y de las cárceles, cuya incidencia es mínima en el total. Podría generar variantes de centésimas.

Una de las principales dudas estaba con Entre Ríos: después de una dura derrota allí en las Paso, Juntos por el Cambio había logrado revertir el resultado según los números que se conocieron el mismo domingo a la noche.

Esto suponía un doble mérito: no solo ganar una de las provincias con más electores del país, sino quedarse con los dos senadores por la mayoría.

Y ese adelanto tuvo final feliz para el Gobierno: en el tramo para presidente, el binomio del oficialismo se impuso por escasos 1.074 votos (390.956 a 389.882); para la Cámara alta, la brecha fue más corta aún (1.046 sufragios, 383.799 a 382.753).

El caso Entre Ríos es un buen ejemplo del resto. El kirchnerismo creció un poco más, pero en márgenes mínimos.

El promedio de diferencias en las Paso entre el escrutinio provisorio y el definitivo había sido de solo 0,4%. En Entre Ríos, ni eso: los Fernández aumentaron 0,03 punto (de 44,32% a 44,35%) y Macri-Pichetto bajaron 0,02 (de 44,49% a 44,47%).

Otro triunfo ajustado que se confirmó a favor del oficialismo es el de Santa Fe. También fue por menos de un punto, con el plus de que se trata del tercer distrito electoral del país.

Si se toman las 24 provincias juntas, Fernández creció 468.474 votos y 0,14 punto: pasó de 12.473.709 sufragios y 48,10% a 12.942.183 y 48,24%.

Mientras que Macri subió 335.027 votos y bajó 0,09 punto: pasó de 10.470.607 sufragios y 40,37% a 10.805.634 y 40,28%.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió a cruzar las sospechas que sembró la oposición sobre el escrutinio provisorio. “Los resultados del escrutinio definitivo confirmaron lo que siempre dijimos. Que además de haber sido el escrutinio provisorio más rápido y más transparente de la historia, los resultados del recuento que hace la Justicia coincidieron con los que informamos la noche del 27 de octubre”, le dijo a la prensa.

Las provincias con mayores contrastes fueron Santiago del Estero (Fernández 74,95% vs. Macri 18,37%) y Córdoba: Macri 61,31% vs. Fernández 29,31%.