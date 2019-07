Cristina Kirchner viajó a Cuba para ver a su hija Florencia

La precandidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, viajó durante la madrugada de este martes a Cuba para visitar a su hija Florencia que se encuentra recibiendo un tratamiento médico en dicho país por sus problemas de salud.

Con esta decisión, la expresidenta decidió suspender por ocho días la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Cristina está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita qué direccionó obra pública vial a favor de Lázaro Báez. Por ello, para realizar su viaje, debió ser autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

La hija de la expresidenta, que se encuentra en Cuba desde mediados de marzo, está procesada en la causa de Hotesur, donde se investiga lavado de dinero, por su supuesta participación en ésa estructura societaria. También está procesada en la causa de Los Sauces como miembro de una asociación ilícita.

Ambas causas fueron elevadas a juicio, aunque aún no comenzó el proceso y no se fijaron fechas de inicio. Como no posee fueros parlamentarios, Florencia Kirchner podría quedar detenida ante una eventual condena u orden de prisión preventiva.

Al respecto, Cristina Kirchner adjudicó los problemas de salud de su hija a una supuesta ¨persecución judicial”.

La precandidata a vicepresidente viajó a Cuba acompañada por uno de sus custodios. Todo lo lo que se refiere a su estadía también se mantiene en secreto. “Hablé con ella. Esto estaba previsto. Yo estoy ocupado ahora en seguir consolidando la campaña”, dijo a Infobae Alberto Fernández.

Antes de que la expresidenta prepare sus valijas para Cuba, su abogado Carlos Beraldi pidió formalmente la suspensión del juicio oral y público contra Cristina Kirchner por la causa de Vialidad, que comenzó haces pocas semanas y que tiene en el banquillo de los acusado a Julio de Vido y a Lázaro Báez, entre los 16 acusados.

Cristina Kirchner ayer no concurrió a la audiencia del juicio y se excusó en su participación de una reunión en el Senado entre senadores del PJ y parlamentarios del Parlasur para analizar las implicancias del histórico acuerdo que selló el Mercosur y la Unión Europea.