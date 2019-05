Abren la posibilidad de que Cristina dialogue con Macri

El ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, no descartó que Cristina Kirchner acepte la convocatoria del Gobierno a un diálogo para lograr un acuerdo sobre políticas públicas, pero criticó la iniciativa al considerar que se trata de “una puesta en escena más”.

Parrilli recordó que “Cristina siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo. No descarto que se junte a hablar con Mauricio Macri ¿Cuándo se ha negado a hablar?”, dijo.

Al criticar el contenido de la propuesta gubernamental, Parrilli dijo que “piden opinión sobre políticas públicas que implementaron durante tres años y llevaron al fracaso a la Argentina. Parece que quisieran arrastrar al resto en esta caída que ellos tienen”.

Hombre muy cercano a la ex presidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Parrilli calificó al acuerdo como una “puesta en escena para distraer la atención de la grave crisis que se está viviendo”, y sostuvo que “en la carta le piden a Cristina que opine, y la verdad es que ella opinará cuando lo crea conveniente”.

También señaló, en cuanto al contenido de la carta de invitación del Gobierno, que hay temas que “están claramente para dar tranquilidad a los mercados”, pero que se despreocupan “absolutamente” por “la suerte de la salud, la educación, las pymes y, en general, de todo el pueblo argentino”.

Parrilli evaluó que al Gobierno “le agarró miedo y ahora están diluyendo” lo que primero fue una invitación pública y luego una carta; “no se sabe si va a haber invitación o no, se le pide que opine de políticas sobre las que Cristina ya se opuso, y que llevan a un fracaso total, no al Gobierno, sino a todos los argentinos”, indicó.

Libro

La ex presidenta presentará su libro “Sinceramente” mañana a las 20, en la sala Jorge Luis Borges de la Feria Internacional del Libro, cuya capacidad para mil invitados quedó agotada, por lo cual se colocarán dos pantallas gigantes, una sobre la calle Sarmiento, que estará cortada al tránsito. Las mil invitaciones se repartieron entre Unidad Ciudadana, la editorial y la organización de la Feria y ante una mayor demanda se decidió colocar una pantalla gigante.

La ex presidenta compartirá el escenario con la presidenta de la Fundación del Libro, María Teresa Carbano y el director en Argentina de Penguin Random House Grupo Editorial, Juan Ignacio Boido. Los visitantes a la muestra ese día podrán seguir la presentación del libro de la ex presidenta a través de otra pantalla gigante que estará ubicada en el patio interno del predio de La Rural, que es donde se está desarrollando la 45ª Edición de la Feria Internacional del Libro. Además, la presentación será transmitida vía streaming a través de las redes sociales, con lo cuál se podrá seguirla a través de las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube de la ex presidenta y de la Feria.