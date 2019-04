Falleció la madre de Cristina Kirchner

Ofelia Wilhelm, la madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, falleció ayer a los 89 años, tras permanecer internada en el Hospital Italiano de La Plata durante más de cuatro meses.

El deceso se produjo alrededor de las 18 de ayer, en la institución médica ubicada en calle 51 entre 29 y 30, donde recibía tratamiento por un cáncer de endometrio.

La noticia de su muerte se conoció pocas horas antes de que la ex mandataria partiera hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra allí por prescripción médica, aunque según se informó, la líder de Unidad Ciudadana decidió no suspender su viaje.

De acuerdo a esa información, la senadora nacional se despidió de su madre en el Hospital Italiano y, como estaba previsto, en la madrugada de este sábado partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana para encontrarse con su hija.

Nacida el 10 de mayo de 1929, Ofelia Wilhelm trabajó en la Dirección General de Rentas hace 50 años y llegó a ser secretaria general de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios (AERI).

Hincha fanática de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se la veía con frecuencia en la tribuna popular de la cancha del "Lobo" y asoció al club a su primer bisnieto, Néstor Iván Kirchner, hijo de Máximo Kirchner, solo un mes después de su nacimiento.

La madre de la senadora nacional había estado internada en 2017 en el mismo sanatorio por un cuadro de dolor abdominal y en 2014, cuando su hija era Presidenta, fue intervenida dos veces en el Sanatorio Otamendi, primero por una descompensación y luego para someterse a la extirpación de útero a raíz de un tumor.

Pese al impacto de la noticia, la senadora nacional del Frente para la Victoria decidió mantener en pie el encuentro con su hija en Cuba, para el cual tuvo que solicitar autorización a varios tribunales a pesar de no tener una prohibición para salir del país.



Autorizaciones judiciales

La ex presidenta recibió las autorizaciones del Tribunal Oral Federal 5, que sigue la causa "Los Sauces"; del TOF 2, que tiene fecha de juicio por fraude en la obra pública para el 21 de mayo; y del TOF 8, que lleva adelante el expediente "Hotesur".

Además, informó sobre su viaje a Cuba al juez federal Claudio Bonadio, que la investiga en el caso de los "cuadernos" por las coimas en la obra pública durante su gestión.

La líder de Unidad Ciudadana regresará al país cuando la campaña electoral esté más avanzada y justo para cuando el Partido Justicialista empiece a tomar decisiones electorales de cara al vencimiento de los plazos legales para la presentación de alianzas.