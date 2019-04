Los economistas no creen en las medidas lanzadas por el Gobierno

Economistas coincidieron en mostrarse pesimistas sobre los acuerdos de precios lanzados por el Gobierno para tratar de contener una inflación que ya se proyecta por encima del 50% anualizada.

Roberto Cachanosky tildó a esa iniciativa de "ridícula" y recordó que estos intentos "ya los vimos en la Argentina infinidad de veces". En esa línea advirtió que “no podés pedirles a las empresas que operen siempre por debajo de los precios del mercado. Pondrán un stock y cuando se agota, se agota".

El Gobierno lanzó un programa de Precios Esenciales que se complementará con el sistema de Precios Cuidados vigente y que vence del próximo 6 de mayo.

Para el economista, esta medida es "para tratar de llegar con un número de inflación más bajo y para ganar las elecciones, pero nos perdimos tres años por el gradualismo en los que no se hizo nada".

En cambio, consideró que la decisión del Banco Central de tratar de ponerle un techo a la cotización del dólar sí puede contribuir a apaciguar los ánimos en materia de inflación y cambiaria. El BCRA dispuso una nueva banda de no intervención que irá a de un piso de $39,75 a un techo de $51,45.

Por su parte, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, advirtió que el nuevo plan puede contribuir a estabilizar un poco una inflación que ya de por sí es elevada.

Pero también alertó que existe la opción de que no surta efecto y el impacto electoral termine por desbandar todo. "Ante esa esa situación el esquema anunciado ahora no la resistiría", consideró Spotorno.

En tanto, el economista Gabriel Zelpo, de la consultora Elypsis alertó sobre el desabastecimiento que podría producirse en caso de que este plan falle. "Si a mitad de la implementación del plan empieza a haber faltantes, eso determinará si es exitoso o no", señaló.