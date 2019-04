Dura advertencia de Lavagna al FMI

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió al FMI que la Argentina "no soportará 10 años de ajuste" y consideró que "hay otras alternativas" para salir de la dura situación económica que atraviesa el país.

El posible precandidato presidencial se refirió a las palabras del jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, quien señaló que el organismo multilateral de crédito tiene "una confianza importante de que si Argentina continúa con los lineamientos, que son la base de diseño del programa, el país logrará corregir los desbalances macroeconómicos". No obstante, el directivo aclaró que se trata de "un proceso largo".

"El responsable del FMI dijo que el caso argentino `es un proceso largo´. Quizás ha llegado el momento de explicarle, civilizada y técnicamente, que nuestra sociedad lleva ocho años de retroceso. No soportará -como indujeron a Grecia- 10 años de ajuste", subrayó el ex titular del Palacio de Hacienda.

A través de su cuenta de Twitter, Lavagna planteó que "hay otras alternativas", en alusión a una renegociación del acuerdo firmado en 2018.

Días atrás, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ponderó la marcha del programa de reformas que la Argentina implementa en el marco de un multimillonario préstamo otorgado por el organismo multilateral. Además, Lagarde advirtió que "sería una tontería" que un eventual nuevo Gobierno, de distinto signo político, rechazara ese lineamiento.

"Ahora que se ha realizado tanto trabajo duro, en un programa donde la protección social siempre ha sido una de nuestras tres prioridades clave, sería una tontería por parte de cualquier candidato dar la espalda al trabajo en curso", afirmó la abogada.