La AFIP detectó U$S 400 millones en cuentas que entraron al blanqueo

Los depósitos que ciudadanos argentinos tienen en el exterior volvieron a quedar bajo la lupa, al detectarse sumas millonarias que no fueron declaradas en cuentas que ingresaron al blanqueo de capitales de 2016, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.

La evasión se descubrió porque a partir de un acuerdo del Gobierno argentino con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el año pasado esa entidad remitió a las autoridades locales información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior. Y en los primeros análisis de esa información la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó más de U$S 400 millones sin declarar de personas que habían entrado al blanqueo de capitales de 2016. Esa cifra podría crecer considerablemente, informaron del ente recaudador, ya que hasta ahora apenas se analizó el 25 % de las cuentas informadas por la OCDE.

En mayo del año pasado, la OCDE remitió la primera tanda de información, con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior. Cuando ese paquete de cuentas aún no se terminó de procesar, la AFIP ya encontró 400 cuentas no declaradas de 400 personas que se habían adherido al blanqueo. Como la OCDE solo envía información de cuentas con más de u$S 1 millón, el dinero no declarado asciende a al menos US$ 400 millones, que están en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania. Del acuerdo con la OCDE son parte más de 100 países.

Según fuentes de la AFIP, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la OCDE sobre el fin de 2018. La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cruzó con las declaraciones del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, detallaron desde el ente recaudador.

Cuánto se blanqueó

El blanqueo de capitales sumó US$116.800 millones. Casi el 80 % de ese monto estaba en el exterior, gracias a lo cual la AFIP recaudó $ 148.600 millones. Ahora, a partir del acuerdo con la OCDE, ¿qué podría suceder con los titulares de las cuentas no declaradas? Si alguien blanqueó dinero por 100, y se detecta que tenía más, se le cae el blanqueo, aseguraron desde la AFIP. Pero al infractor no solo se le cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo. De manera que se reiniciarán los juicios, si existían, por evasión impositiva, dijeron desde el organismo.

El aumento de los activos de los argentinos fuera del sistema y del país no se modificó por el blanqueo de capitales de US$ 116.800 millones. Con el blanqueo ingresó al sistema solo una parte del efectivo que estaba "bajo el colchón" y en el exterior, pero el grueso no fue repatriado y quedó en los bancos y entidades financieras del exterior. Incluso funcionarios del Gobierno admitieron que de sus activos declarados buena parte sigue en el exterior.

Además de los montos no declarados en las cuentas, AFIP también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, principalmente en Uruguay y Miami. Por eso, la AFIP creará una dependencia para constatar con cada país las valuaciones reales de esas propiedades. A diferencia de lo que ocurre con la OCDE, los datos de los inmuebles llegan a la AFIP a partir de convenios bilaterales de intercambio de información.