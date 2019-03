Cristina anunció que vuelve a Argentina y reveló la enfermedad que padece su hija Florencia

Cristina Kirchner anunció que vuelve de Cuba luego de visitar a su hija, Florencia, por una dolencia que la aqueja y por la cual se está tratando en la isla.

La senadora anunció a través de la red social Twitter que se embarcará de regreso a Buenos Aires en el transcurso de este jueves, tal como se había anunciado luego de su viaje la semana pasada. Además, mostró el certificado que le dio el centro de salud cubano.

La expresidente dijo que lo publicaba a pedido de su hija Florencia quien cree que con ello "terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud"

En el texto, los médicos cubanos expresan que Florencia tiene "estrés postraumático", entre otras dolencias.

Cristina Kirchner, además, agradeció a los médicos de Cuba y al presidente Raúl Castro.

El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente. pic.twitter.com/pBn32xSwh7

Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud... No se... La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón.