Dólar a $41,72 y otra suba de tasas en el Central

La cotización del dólar minorista subió 2,14% -al sumar 87 centavos- y cerró a un promedio de $41,72 en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (Bcra) volvió a convalidar un leve incremento en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) que avanzó 33 puntos básicos y llegó a 50,551% promedio.

En la subasta de Leliq -en la que adjudicó $200.527 millones a 7 días de plazo y generó una contracción de liquidez de $40.527- la tasa máxima fue de 51,4500% y la mínima de 48,752%.

En el mercado de divisas, el dólar mayorista aumentó 94 centavos y finalizó a $40,75.

Para el analista financiero Christian Buteler, “la suba de tasas y una mayor absorción (de pesos a través de las Leliq) no logró contener al dólar que subió mucho más que en los países de la región”.

“Cuando el dólar como la tasa están para arriba, no es buena señal”, advirtió Buteler.

En sentido opuesto, Federico Furiase, director de la consultora especializada en macroeconomía y finanzas Eco Go, señaló que “el Bcra contrajo más de lo planteado, sin un esfuerzo significativo de aumento de tasa”.

A su criterio, esta medida “es una buena señal dentro de un contexto complicado”.

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó estable a un promedio del 45%. En swaps cambiarios se pactaron 161 millones de dólares, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo miércoles y jueves.

“En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron USD 996 millones. De este monto, más del 50% se pactó entre marzo y abril con precios finales de $42 y $43,4060; con tasas finales del 44,79% y 43,25% TNA. Los plazos mostraron subas promedio de al menos 80 centavos, los más operados”, señaló el informe diario de ABC Mercado de Cambios.

A su vez, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía 27 unidades a 747 puntos básicos, por lo que transita sus máximos desde inicio de enero, en momentos en que los analistas privados proyectan una inflación para febrero de hasta un 4%.