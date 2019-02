D’Alessio pasó la noche en Prefectura y podría declarar

El abogado Marcelo D’Alessio pasó la noche en la sede de la Prefectura en el barrio porteño de Retiro y será trasladado hoy a Dolores, donde deberá declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa por extorsión iniciada tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, que involucra al fiscal federal Carlos Stornelli.

D’Alessio fue detenido este viernes por orden de Ramos Padilla, quien ordenó que agentes de la Prefectura fueran a buscarlo a su casa del country Saint Thomas, de Canning.

El abogado está acusado de invocar un supuesto vínculo con Stornelli con la intención de hacerle creer a Etchebest que podía ayudarlo a quedar desvinculado de la causa de los cuadernos de la corrupción.

El domicilio del abogado en el exclusivo country de la zona sur del conurbano bonaerense fue allanado el jueves pasado por partida doble. Por un lado, en la causa por extorsión a cargo de Ramos Padilla y, por el otro, por una causa del 2016 que investiga presunto lavado de dinero que lleva el magistrado de Lomas de Zamora, Federico Villena.

D’Alessio quedó detenido e incomunicado por disposición del juez y en horas de la tarde fue trasladado al edificio Guardacostas, sede de la Prefectura, situado en Puerto Madero. Según informó la agencia Télam ser indagado este domingo por el magistrado.

El caso se difundió por una publicación del periodista Horacio Verbitsky en el sitio El Cohete a la Luna, en la cual se relataba que D’Alessio, un abogado que dice trabajar en la DEA, le mostró a Etchebest una copia de una supuesta declaración de Juan Manuel Campillo, ex director de la Oncca, quien lo habría mencionado en la causa de los cuadernos, en la cual interviene el fiscal Stornelli.

En esa publicación se contaba que el letrado le habría pedido al empresario rural una coima para que Stornelli no lo involucrara en la causa, durante una reunión que se realizó a principios de año en un balneario de la localidad de Pinamar.

Por su parte, Stornelli denunció el martes por defraudación a D’Alessio y dos legisladoras de la Coalición Cívica que conduce Elisa Carrió presentaron una denuncia para que se investigue si ex funcionarios kirchneristas presos en el penal de Ezeiza estuvieron detrás de la acusación contra el fiscal de la causa de los cuadernos por supuesta extorsión.

Esa denuncia fue presentada por las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic y está basada en la transcripción de supuestas escuchas telefónicas realizadas sobre teléfonos de la cárcel de Ezeiza que, según las legisladoras, llegaron a manos de Carrió a través de un sobre anónimo. El fiscal estimó días atrás en declaraciones periodísticas que D’Alessio “podría ser un enfermo psiquiátrico”, que dice públicamente “mentiras y falsedades”.