Berger no se presentó a la fiscalía para hablar de los bienes de Scioli

La modelo Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, no se presentó ayer a declarar en la causa que investiga al ex gobernador bonaerense por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y sólo dejó un escrito en el que refirió “compromisos previos”, por lo que pidió una nueva citación para el 25 de febrero, solicitud que el fiscal le concedió para el 27 de este mes, confirmaron fuentes judiciales.

“Presentó un escrito firmado diciendo que hoy no podía presentarse por compromisos previos, que luego tiene un viaje programado y pidió una nueva fecha después del 25 de febrero, y le dimos para el 27 de febrero, a las 10”, dijo el fiscal Alvaro Garganta, que la había citado a prestar declaración testimonial.

Garganta había citado a Berger tras un pedido formulado por la diputada Elisa Carrió, denunciante en la causa, a partir de una serie de tuits que publicó la joven.

El jueves la jueza de garantías de La Plata, Marcela Garmendia, rechazó un pedido de nulidad que buscaba impedir la testimonial, pero hoy la modelo, que estaría residiendo en Córdoba, presentó un escrito excusándose por su ausencia.