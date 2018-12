Ordenaron abrir otra investigación contra Oyarbide

La Cámara Federal porteña ordenó abrir una nueva investigación contra el ex juez federal Norberto Oyarbide para determinar si cometió delitos de acción pública cuando estaba al frente del juzgado federal 5, dado que su nombre aparece en el caso de los Cuadernos.

Los jueces de la Sala I del tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resolvieron que no hay méritos suficientes para determinar que fue parte de la asociación ilícita descrita en la causa principal pero sospechan que pudo haber recibido dinero de ella, según fuentes judiciales.

El nombre de Oyarbide o su vivienda aparecen mencionadas cinco veces en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación Federal cuyo testimonio originó la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi dictaron la falta de mérito al ex juez en esa causa pero, además de no sobreseerlo, dispusieron que se extrajeran los testimonios en los que aparece mencionado para determinar si pudo haber cometido otros delitos. Los camaristas encomendaron a Bonadio profundizar la investigación contra distintas empresas e imputados.