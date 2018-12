Aumentaron un 46% los subsidios energéticos

Un informe del Instituto Argentino de la Energía reveló un crecimiento de 46% de los subsidios, un aumento de las compras de combustibles y gasoil al exterior, un persistente déficit de balanza comercial y una abrupta reducción de la producción de hidrocarburos en las cuencas Noroeste, el Golfo San Jorge y la Cuyana.

Al mismo tiempo, refleja un incremento de los costos de generación de la energía de 127%, una escalada de los precios mayoristas de 146% y una caída en la demanda total de energía eléctrica de 3,4%. Además, otro dato revela que a pesar de los mayores subsidios -y los tarifazos- los usuarios sólo alcanzan a cubrir con sus pagos el 50% del costo de producción real de la energía.

Según un informe del Instituto “General Mosconi” con datos de octubre, los subsidios energéticos (transferencias para gastos corrientes) crecieron 46,3% en 10 meses de 2018 hasta llegar a $126.791 millones. Las cifras tomadas de Asap aseguran que el acumulado a octubre implicó un gasto extra de $40.143 millones, frente al mismo período de 2017.

“El valor anualizado a septiembre en dólares, al tipo de cambio del mes ha sido de USD 2.846 millones, esto es un 31% inferior a los USD 4.138 millones del año anterior”, destacó el estudio de la entidad que preside el ex secretario de Energía de Alfonsín y ex directivo de Enarsa con Cambiemos, Jorge Lapeña.

Las transferencias para gastos de capital fueron $8.934 millones de enero a octubre, lo que significó una caída de 48% y unos $8.290 millones menos que 2017. La balanza comercial energética de octubre fue superavitaria en USD 11 millones. El déficit comercial acumulado se redujo USD 479 millones (15,9%), pero mantiene un déficit de USD 2.541 millones.

Una de las principales importaciones fueron las de combustibles. “Las compras de naftas al exterior en los últimos 12 meses aumentaron 174% (de 263 Mm3 a 720 Mm3) y se importó un 18,7% más de gasoil”, subrayó el reporte al que accedió la prensa. En septiembre los costos promedio de generación eléctrica subieron 127% interanual, mientras que el precio monómico estacional (el precio promedio que paga la demanda) aumentó 125%.

Con estos valores, el precio promedio que paga la demanda alcanza a cubrir el 50% de los costos de generación, mientas que la mitad restante se cubre con subsidios del Estado nacional.

“El esfuerzo que ha hecho la población en pagar la recomposición tarifaria no ha logrado su objetivo primordial: cubrir un mayor porcentaje del costo de generación”, agregó el trabajo firmado por el economista Julián Rojo.

Estas cifras encienden señales de alerta y preocupación en las cuencas tradicionales, que no son asistidas adecuadamente por el Gobierno nacional para fomentar la exploración y explotación.