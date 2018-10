Avanza la imputación contra Iguacel por el extra del gas

La fiscal Paloma Ochoa imputó al secretario de Energía, Javier Iguacel, y pidió que “en forma urgente” dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación de la medida. La decisión de la funcionaria judicial llega un día después de que el Gobierno decidiera dar marcha atrás con la aplicación de la resolución que obliga a usuarios de gas a pagar un adicional para compensar a distribuidoras por la devaluación.

Iguacel, en tanto, adelantó que se presentará ante la Justicia para defender los nuevos incrementos del valor del gas, afirmando que “todo lo que se hizo está dentro de la ley”.

De esta manera, avanza en la Justicia la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, la cual quedó radicada en el juzgado federal de María Romilda Servini, quien, a su vez, delegó en Ochoa la investigación. En su dictamen, la representante del Ministerio Público formalizó una imputación contra Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.

La causa se originó a partir de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1 enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos devaluación del peso, que generó una fuerte polémica y la reacción de la oposición y de entidades de usuarios.

El Gobierno se comprometió a dejar sin efecto la resolución y anunció que el Estado se hará cargo de la deuda originada por la devaluación producida entre abril y septiembre pasado. Sin embargo, en su dictamen Ochoa explicó que “la finalidad perseguida por dicho acto administrativo pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina”.

Por su parte, el funcionario denunciado indicó que le parece “que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley”, insistió.

El secretario de Energía volvió a explicar que dentro de las opciones disponibles se dispuso espaciar la suba en 24 cuotas e indicó que si no se hacía de esta manera “en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%”. “Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes”, sostuvo el titular del área de Energía, quien reemplaza en el cargo a Juan José Aranguren.