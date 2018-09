El 10 de octubre se conocerá el veredicto contra De Vido por la tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer el 10 de octubre próximo el veredicto del juicio contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas el 22 febrero de 2012.

El Tribunal fijó ese día para dar lectura a la sentencia, que también alcanzará a Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

Según fijaron los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Guillermo Costabel, ese miércoles a las 9.30 tendrán lugar las últimas palabras de los imputados y a las 14.30 se conocerá el veredicto.

De Vido está detenido en el marco de otra causa por presuntos hechos de corrupción durante su gestión en el Ministerio de Planificación, en tanto que Simeonoff sigue el juicio en libertad.

En su alegato, la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, había pedido para De Vido la pena de diez años de prisión, y de tres años y tres meses para Simeonoff. En tanto, la Fiscalía a cargo de Juan García Elorrio había solicitado nueve años para De Vido y cuatro para Simeonoff.

En un primer juicio por la tragedia de Once ya fueron condenados los empresarios de TBA, la entonces concesionaria del tren Sarmiento, entre ellos Claudio Cirigliano; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

No obstante, aún no fueron detenidos porque está pendiente que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva apelaciones: en caso de ser rechazadas comenzarán a cumplirse las primeras condenas.

Se trata de la primera vez que el ex ministro enfrenta una sentencia: está señalado como uno de los responsables de la tragedia, por su función al frente de la cartera de Planificación, puntualmente porque "no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".

El organismo que conduce Laura Alonso consideró al detenido ex funcionario partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones a 789.

De Vido, por su parte, insistió en que "ni por un segundo" se le puede atribuir responsabilidad por la tragedia, apuntó contra los ex secretarios de Transporte Jaime y Schiavi y remarcó que el maquinista "omitió apretar los frenos y sólo eso causó el accidente".

"No puedo aceptar ni un segundo que se me atribuya la responsabilidad. No me ocupaba de ejercer de manera personal las funciones específicas asignadas a otros órganos y funcionarios", dijo De Vido, aunque sí reconoció que "la deficiente prestación de servicios públicos son moneda corriente en el devenir usual en todo el país, especialmente en el marco de la emergencia económica y social".