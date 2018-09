De Pedro y Ottavis rechazaron acusaciones de José López

Rodeado de dirigentes de La Cámpora que se acercaron para acompañarlo, el diputado Eduardo “Wado” De Pedro se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción. Pero después de leer las declaraciones del “arrepentido” ex secretario de Obras Publicas José López, que derivaron en su citación como sospechoso de integrar esa asociación ilícita, la defensa de De Pedro entregó un escrito en el que rechazó las acusaciones, reclamó su sobreseimiento y recusó al juez Claudio Bonadio. Dijo que lo cita por una “revancha personal” por dos denuncias que promovió en su contra en el Consejo de la Magistratura.

La convocatoria de De Pedro fue como consecuencia de las revelaciones de López como “imputado-colaborador”. El ex funcionario refirió que Julio De Vido le dijo que estaban financiando a De Pedro. Y señaló: “De Vido me dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente de Justicia Legítima. Desconozco si De Pedro a su vez financiaba a Justicia Legítima”.

Por su lado, el dirigente de La Cámpora y diputado por la provincia de Buenos Aires, José Ottavis, negó haber recibido plata de coimas para financiar campañas políticas. Así lo aseguró a través de un escrito que presentó ante Bonadio al ser indagado en la causa de los cuadernos de la corrupción de funcionarios del gobierno anterior y empresarios de la obra pública.

“No recibí plata de coimas”, dijo a los medios de prensa al salir del juzgado y anunció que presentó un pedido en la Cámara de Diputados de la provincia para renunciar a sus fueros como legislador. En su presentación en Comodoro Py, Ottavis negó ser parte de una asociación ilícita y dijo que se presentó ante la Justicia “sin acogerse a la figura del arrepentido”.