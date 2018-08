Macri abogó en favor de “la verdad y la transparencia”

El presidente Mauricio Macri llamó ayer a "construir un país en el que la verdad y la transparencia sean la norma", en alusión al escándalo generado por los cuadernos con detalles del pago de coimas presuntamente provenientes de sobreprecios en la obra pública.

"Estamos sentando las bases sobre las que crece un país, construyendo un Estado que cumple con sus obligaciones.

Porque para avanzar en serio hacia ese país que soñamos tenemos que empezar por construir un país en el que la verdad y la transparencia sean la norma", sostuvo el jefe de Estado en un artículo que publicó este domingo en La Capital de Rosario.

De esta manera, el mandatario volvió a referirse a la causa judicial que investiga los detalles registrados por el ex chofer Oscar Centeno del ex Ministerio de Planificación Federal, en la que ya hay detenidos varios ex funcionarios nacionales y empresarios.