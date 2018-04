La oposición no llegó al quórum y se cayó la sesión para frenar tarifazo

Fracasó ayer la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde el intento de realizar una sesión especial para aprobar un freno a los aumentos de tarifas no pudo avanzar. La sesión fue levantada por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, luego de esperar una hora para reunir el quórum. Sólo le faltaba a la oposición un legislador para juntar los 129, pero no lo consiguió.

O al menos no a tiempo. Es que a las 12 en punto del mediodía, Monzó levantó la sesión luego de que el salteño Alfredo Olmedo pidiera dar por fracasado el encuentro al no haberse conseguido el quórum al que él mismo estaba aportando número. Dos minutos después de la decisión del presidente de la Cámara baja llegó el misionero Alfredo Di Stéfano, pero ya era tarde. Olmedo se defendió de las acusaciones y negó que se le hayan acercado desde el oficialismo a pedirle que se levantara de su banca. Y es que varios legisladores apuntaron contra el jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, a quien se lo vio asomándose por detrás de las cortinas del recinto mientras la oposición buscaba quórum.

Caída la sesión, la oposición lanzó fuertes críticas al oficialismo por no sumarse a la sesión y especialmente a Olmedo por retirarse del recinto.

Y luego continuó debatiendo en minoría con duros cuestionamientos a la política tarifaria. Otro de centro de las críticas fue la diputada y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien esta semana había pedido al Gobierno informes sobre los incrementos tarifarios, pero hoy no dio quórum y en simultáneo llamó a encontrar una “tercera salida” que “no sea la posición inflexible del gobierno ni la demagogia de sectores del PJ”.

La cruzada opositora contra los aumentos de tarifas se inició el lunes, cuando el bloque kirchnerista, que preside Agustín Rossi, pidió una sesión especial para ayer con el fin de poner en tratamiento seis proyectos para congelar los incrementos de tarifas y retrotraer su valor.

La solicitud fue acompañada por el Frente Renovador, el Bloque Argentina Federal y el grueso de la oposición. Asistieron los diputados del Frente para la Victoria-PJ, el massismo y los justicialistas. Además, los del Movimiento Evita, la izquierda, los puntanos y el socialista Luis Contigiani, impulsores de la sesión.