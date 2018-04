El PJ encolumnado con Gioja convocó a un congreso partidario para el 18 de mayo

El peronismo, encolumnado detrás de la figura de José Luis Gioja, realizará el 18 de mayo próximo un congreso nacional partidario para rechazar la intervención dispuesta el martes por la jueza María Servini y avanzar hacia la “unidad” del PJ.

“Cada crisis da una oportunidad; vamos a salir fortalecidos”, pronosticó ayer Gioja, luego de encabezar un encuentro con legisladores, intendentes, sindicalistas y dirigentes peronistas en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, en el barrio porteño de San Telmo.

Luego de la reunión, Gioja y otros dirigentes se trasladaron a la sede partidaria de la calle Matheu como una muestra de adhesión y apoyo a los militantes concentrados en las calles aledañas al local, cuya cerradura fue cambiada en las últimas horas por decisión del flamante interventor Luis Barrionuevo.

“Estamos más juntos que antes y más convencidos que este gobierno hace que cada argentino sea un poco menos feliz cada día”, declaró Gioja, quien señaló que la intervención fue apelada y el peronismo espera que las cámaras respectivas de cada provincia se pronuncien sobre la cuestión.

El PJ ya apeló el fallo

La conducción del Partido Justicialista nacional apeló el fallo de la jueza María Romilda Servini, quien que decidió intervenir al peronismo y declarar al sindicalista Luis Barrionuevo como líder de la intervención.

Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que evaluará la suerte de ese recurso.

El abogado Eduardo López Blanco fue quien realizó la presentación, anticipada en la jornada del martes por el titular del partido intervenido, José Luis Gioja.

López sostuvo que “el plazo (para que Servini decida si concede la apelación) es de tres días”.

“La instancia revisora la tiene la Cámara, eventualmente la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos”, aseveró.

Al retirarse de la sede del PJ nacional, Gioja admitió que si un tribunal de alzada ratifica la intervención partidaria del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, iba a “acatar lo que diga la Justicia”.

Gioja precisó que la presentación no se hizo el mismo martes ya que el juzgado “había cerrado”, al tiempo que destacó “la solidaridad de todos los justicialistas del país”, como también de “partidos políticos de Latinoamérica y del partido socialista argentino”, aseguró.

Gioja ya había responsabilizado al presidente Mauricio Macri y al gobierno nacional por la intervención. “Hay una clara intención del Gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor”, dijo Gioja.

Por su parte, el flamante interventor del PJ nacional, Luis Barrionuevo, dijo que la jueza Servini de Cubría lo eligió “porque soy un verdadero peronista. La sangre que me fluye es completamente peronista”.

Aseguró que convocará a todos los sectores del justicialismo y que ya está “en contacto con la gente de los equipos de Eduardo Duhalde, y con Julio Bárbaro”.

A la hora de enumerar peronistas dijo: “Pichetto, Diego Bossio, Massa, todos”, pero excluyó: “Los kirchneristas no tienen nada que hacer en el PJ. Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera”.