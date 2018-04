Aseguran que Duhalde es “el único” que puede encauzar al justicialismo

Omar Gadea, secretario Político de Eduardo Duhalde y apoderado nacional de la línea interna Justicia y Dignidad Peronista, se refirió a la intervención del PJ dispuesta por la jueza María Servini de Cubría y consideró que es “el momento para que el ex presidente normalice el partido”.

“Es un político de peso, soy secretario político de él y desde hace años peleamos por la intervención del Partido Justicialista, porque en el 2003 Néstor Kirchner lo cerró y no hubo más actividad política. Hasta el día de hoy no se hicieron congresos ordinarios, sino extraordinarios, y lo han manejado como ellos han querido”, opinó.

Gadea recordó que tanto a Gioja como a Scioli “se los eligió en forma irregular” y aseguró que “hay muchas provincias donde están cerradas las unidades básicas y a los afiliados se los ha proscripto de la posibilidad de elegir y ser elegidos”.

En este punto, el dirigente se manifestó a favor de la intervención al considerar que “las irregularidades cometidas están” y remarcó que “Duhalde no quería ser interventor, pero apoyaba la normalización del partido”.