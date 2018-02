Peña: “La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner”

“Si la reunión es para hablar de los temas judiciales, el Presidente no es la persona indicada”. Así, rápidamente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desactivó la posibilidad de un encuentro entre Mauricio Macri y Hugo Moyano, algo que el líder sindical deslizó luego de la masiva movilización sobre la avenida 9 de Julio que lo tuvo como orador central. Además, para el funcionario nacional hubo una ausente en el palco que acompañó a Moyano: la ex presidenta Cristina Kirchner. “Es la líder de ese grupo, que viene demostrando una actitud antidemocrática desde el cambio de mando”, planteó, y agregó: “Pasó una marcha, se movilizó mucha gente, se gastó mucha plata, se complicó un poco la vida, pero no cambian los desafíos de poner de pie a un país al que muchos que estaban en ese palco lo dejaron en malas condiciones”. En esta línea, Peña afirmó que pese a las críticas de Moyano, el Gobierno tiene “mandato fuertemente ratificado” para implementar sus políticas. “Pensamos un país distinto a los (Roberto) Baradel, los Aníbal Fernández, los (Eugenio Raúl) Zaffaroni o los Máximo Kirchner”, aseguró.