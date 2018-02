Moyano, dispuesto a dialogar con Macri tras la marcha

Un día después de una masiva convocatoria en el centro porteño, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se mostró dispuesto a reunirse con el presidente Mauricio Macri. “Si el Presidente me llama, voy a ir”, declaró. Y ahondó: “Si el Gobierno cree que tiene que hablar conmigo, yo no me puedo negar a hacerlo. Es lo mismo que pasa con los empresarios: yo discuto algunas cosas, pero cuando tenemos que sentarnos a resolver problemas, tenemos que hacerlo”.

El líder gremial, destacó que la movilización sobre la avenida 9 de Julio fue “multitudinaria y se hizo con todo el orden y respeto por la democracia; eso muestra que no somos desestabilizadores”, al tiempo que advirtió que si el Gobierno no da respuestas a las necesidades de los trabajadores se podría avanzar en la convocatoria a un paro general.

“No se ha conversado todavía, espero que no sea así. Si no hay respuesta a nada, y si la respuesta es reaccionar en contra, tarde o temprano la gente se cansa y recurre a la legitimidad y lo que establece la Constitución”, planteó.

Sobre su relación con Macri, Moyano afirmó que la última vez que habló con el Jefe de Estado fue hace tres meses y reconoció que la relación se “rompió” por “las actitudes de muchos ministros y la falta de respuestas, porque no dan soluciones a nada; es todo verso”, aunque ratificó: “Yo me voy a sentar si el Presidente cree que se necesita sentarse conmigo”.

En este punto, la crítica a numerosos dirigentes del Gabinete, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, agregó que “muchos funcionarios son anti (peronistas) y lo muestran en sus funciones. Creen que saben todo y están haciendo cosas que perjudican a las actividades”. “Hay actitudes que toman muchos funcionarios que son de gorila”, remató.

Por su lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consultado sobre si se volverá al diálogo con Hugo Moyano, señaló que “el diálogo con este Gobierno siempre está abierto, pero no queremos condicionamientos, no queremos mecanismos extorsivos. Me siento pero si me resolvés tal problema judicial, no va más en la Argentina”, sentenció el ministro.

“Ya lo hemos hecho en el sector de energía, en el sector de la carne, en el sector que tiene que ver con automotores y motos, en la construcción, nos sentamos al debate en serio entre empresarios y trabajadores para resolver problemas en serio, ese es el debate maduro que queremos tener”, dijo.