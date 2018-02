Offshore: Díaz Gilligan se defendió del millón en Andorra

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, aunque se defendió de las imputaciones por la radicación de capitales en un paraíso fiscal, admitió ayer que no declaró ante el Estado argentino la cuenta con 1,2 millones de dólares que tenía la empresa Line Action en la Banca Privada d'Andorra.

“No la declaré porque iba a salir de la sociedad”, sostuvo el funcionario en la prensa metropolitana.

Díaz Gilligan, según reveló el diario madrileño El País, figuró como el propietario de Line Action -una empresa con sede en el Reino Unido- hasta el 3 de noviembre de 2014, mientras era director general de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario aseguró que no cometió “ningún delito” y adelantó que el lunes se presentará ante la Oficina Anticorrupción para aclarar todos los movimientos.

También confió que no ve motivos para dejar su cargo, aunque aún no pudo hablar con el presidente Mauricio Macri.

“La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa”, dijo momentos antes el subsecretario general de la Presidencia.

El funcionario se despegó así de lo publicado la noche del jueves por el diario español El País, que da cuenta de que habría ocultado 1,2 millones de dólares en Andorra, país donde hasta el año pasado regía el secreto bancario.

El revuelo internacional hizo que el Nº 2 de Fernando De Andreis en Casa Rosada saliera a defenderse.

“No obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período ni tampoco posteriormente”, explicó.

“Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina”, afirmó Díaz Gilligan en declaraciones a Télam reproducidas por medios de Buenos Aires.

El diario español El País publicó ayer que Díaz Gilligan “ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta en la Banca Privada d'Andorra” a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, en la que se mantuvo hasta el 3 de noviembre de 2014, cuando fue nombrado director general de Turismo y vendió esa sociedad que se nutría “de transferencias de clubes de fútbol de Uruguay”.

En su aclaratoria, el funcionario aseguró que “Line Action LTD está radicada en Londres, está perfectamente en regla según las leyes británicas y paga sus impuestos” y aclaró que “no es una sociedad offshore”.