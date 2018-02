Mauricio Macri: “No entiendo cómo la Justicia dice que Chocobar se excedió”

El presidente Mauricio Macri brindó ayer una conferencia de prensa desde el complejo presidencial de Chapadmalal, donde mantiene un encuentro junto a su gabinete ampliado y jefes oficialistas legislativos.

En la conferencia, Macri defendió “como ciudadano” al policía Chocobar, criticó al ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y habló de la denuncia contra el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. Cuando se refirió al caso Chocobar, el mandatario dijo que, como Presidente, piensa que hay que “respetar a la Justicia”. Pero como “ciudadano”, Macri dio una opinión diferente.

“Yo no entiendo cómo, en un fallo que leí, dicen que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. ¿Pero cómo se excedió? El policía perseguía un asesino, a alguien que le dio 10 cuchilladas a una persona. Si esa persona está viva, es por mérito del médico y del efectivo, que paró la puñalada 11, quizás. No entiendo qué esperan los jueces, ¿que lo deje escapar?”, dijo Macri.

“Dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso. Los policías están para cuidar. Y hay que darles las herramientas para que puedan actuar. Espero que en las siguientes instancias entiendan que queremos convivir en paz. No comparto el fallo de los jueces y creo representar lo que piensa la mayoría de los argentinos. Seguro Zaffaroni los llamó para felicitarlos”, agregó. Sobre el ex juez de la Corte Suprema, dijo: “Lo de Zaffaroni es una expresión minoritaria. Ponen palos en la rueda. Pero las personas decidieron ir por otro lado, yo soy una expresión de lo que ustedes decidieron”.

En la misma línea se expresó el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quien consideró además que el ex juez “debería apartarse” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) “si tuviera dignidad”.

Al comenzar una ronda de preguntas con periodistas, reiteró: “Nuestro compromiso es combatir la inflación”.

Macri , luego, se refirió a las denuncias contra Díaz Gilligan. “Uno de mis principales compromisos es el apego a la transparencia y una administración clara. Por eso vamos a encarar lo que corresponde con el suministro de información”, dijo. “Espero que los funcionarios, en los que confío, demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustentos. También será muy importante el informe de la Oficina Anticorrupción Automáticamente y con absoluta libertad actúe en cada caso”, agregó.

El mandatario indicó, además, que “enero arrancó mejor de lo que todos esperábamos” y destacó que el turismo y la construcción de rutas y recuperación de aeropuertos son un pilar clave en el desarrollo de la actividad económica nacional.