Confirman que no habrá bono de fin de año

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que "no está planteado" un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria". La confirmación de que no habrá un pago extra de fin de año como exigían algunos sindicatos fue realizada luego de la reunión de gabinete que se realizó ayer en Casa Rosada.

El funcionario reconoció además que hay diferencias con la central obrera en relación a las modificaciones en la ley de contrato de trabajo que impulsa el Gobierno y admitió que puede llegar a enviar al Congreso un proyecto que tenga algunos puntos "encapsulados", tal como dijo el funcionario al término de la reunión de Gabinete. "Vamos a priorizar el acuerdo, pero no descartamos el envío de un proyecto que tenga disidencias" con los gremios, precisó.

El ministro también comentó que hoy se discutió en Gabinete la propuesta del Gobierno de "optimizar" la estructura política del Estado nacional, donde se espera un significativo achique, del cual todavía no se dieron detalles.