De Vido reapareció y habló en el debate sobre las represas

El ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo y actual diputado nacional, Julio De Vido, reapareció y habló durante la audiencia pública que tiene lugar en el Congreso sobre el impacto ambiental de las proyectadas represas de sobre el río Santa Cruz.

Julio De Vido participó de la audiencia pública sobre el impacto ambiental de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" proyectadas sobre el río Santa Cruz, defendiendo los proyectos para la concreción de las obras, al tiempo que destacó el aporte que harán al Sistema Interconectado Nacional.



Antes de tomar el micrófono, para una intervención que fue breve, en declaraciones a la prensa ratificó que no renunciará a su banca y dijo que lo expresó en el escrito que presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que debatió en torno a su situación.



“De ninguna manera”, respondió De Vido ante una consulta de Cadena 3 sobre la posibilidad de su renuncia, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja resolviera, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, "darle tiempo al ex ministro a ejercer su descargo" hasta la semana próxima antes de avanzar con un dictamen sobre el proyecto que propone la expulsión del cuerpo del ex funcionario.