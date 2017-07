De Vido negó ante el fiscal Rívolo haber amenazado con un carpetazo

DIPUTADO

El ex ministro y actual diputado Julio De Vido negó ayer haber amenazado al Gobierno con un “carpetazo” ante el avance del caso Río Turbio en su contra.

El fiscal Carlos Rívolo le había pedido que en el plazo de 48 horas le respondiera si era cierto que les había advertido a legisladores macristas que iba a “dar a conocer las cuentas” si lo seguían “jodiendo”. Así lo había publicado el diario Clarín. De acuerdo con el escrito que presentó De Vido en la fiscalía de Rívolo, ese diálogo no existió.

El ex ministro destacó en su presentación que no se sabe quiénes son los supuestos legisladores a los que le habría dicho eso y pidió que se investigara qué hay detrás de esta acusación -según él, infundada- en su contra.

“Queremos que se investigue la constante instalación de temas en la prensa y en los tribunales que funciona como una presión indebida”, dijo el abogado Adrián Maloneay.