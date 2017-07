El dólar no detiene su ritmo alcista: llegó a $ 17,40

ECONOMÍA

El dólar avanzó ayer 22 centavos en el segmento minorista, al cerrar a $16,95 para la compra y $17,40 para la venta, según el precio promedio de las entidades relevadas por el Banco Central de la República Argentina, que no intervino en el mercado cambiario.

Donde sí volvió a aparecer la mano de la autoridad monetaria, fue en el mercado secundario en el que dispuso un nuevo incremento en la tasa de la Lebac (la licitación mensual será el próximo 18 de junio) y la llevó al 26% anual, dijeron operadores a ámbito.com, desde el 25,8% del martes.

En el Banco Nación la divisa estadounidense subió 17 centavos para cerrar en $16,93 para la compra y $17,33 para la venta.

Mientras que en el segmento mayorista avanzó 21 centavos para cerrar en $17,04 y $17,14 en las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, describió que en el tramo final de la rueda el tipo de cambio mayorista alcanzó un techo de $17,17 por unidad, para luego retroceder 3 centavos y terminar por debajo del máximo intradiario.

Según Quintana, las razones que motivaron la firme suba de las últimas dos semanas están vinculadas a “una aceleración del cambio de moneda en los inversores, una baja estacional del agro y la incertidumbre que generan las próximas elecciones”.

Consultado por Télam sobre el nivel que puede alcanzar en diciembre, el analista indicó que “es muy difícil definir el techo”, aunque advirtió que en el mercado minorista se le agrega una demanda estacional de julio producto del aguinaldo y por compra de divisas para las vacaciones de invierno.

El volumen negociado ayer en el segmento de contado alcanzó los U$S 550,2 millones y en el de futuros del MAE se hicieron U$S 16 millones.

A la vez, “el agro arrancó vendiendo cuando el dólar había pasado la marca de $17,05 en los primeros tramos del mercado, pero se retiraron al ver que no paraba la suba, que llegó a un máximo de $17,17, debido a que volvieron los demandantes de la divisa para seguir tomando coberturas en moneda extranjera, para sus exposiciones en pesos”, explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Desde el punto de vista de los fundamentales de oferta y demanda, en el mercado no ven “un cambio de tendencia de fondo en el largo plazo para el dólar”. Pero “el aumento de cobertura de posiciones de inversores locales por las elecciones legislativas de octubre presionan al tipo de cambio en el corto plazo”, resaltó un informe de Neix.