Macri se reunirá con Theresa May en la cumbre del G20

REUNIÓN BILATERAL

A propuesta del gobierno británico, el presidente Mauricio Macri y la primer ministro Theresa May tendrán una reunión bilateral, en el contexto de la reunión del G-20 , que comienza este viernes en la ciudad alemana de Hamburgo.

Fuentes del Gobierno confirmaron la realización del encuentro, que se suma al ya acordado con el presidente francés Emmanuel Macron. Macri se reunirá también con los representantes de Singapur y Sudáfrica, Tony Tan Keng Yam y Jacob Zuma, respectivamente, mientras se definen otros encuentros con dignatarios que llegarán a la cumbre.

Aún no trascendió el temario que tocarán Macri y May, que en septiembre del año último se encontraron en un almuerzo, como parte de la Asamblea General de la ONU en New York. El Presidente dijo entonces que le dijo a May que estaba “listo” para “comenzar un diálogo abierto” que incluya la soberanía de las islas que Gran Bretaña reconquistó en junio de 1982, luego de dos meses de conflicto bélico. El Foreign Office desmintió luego esa aseveración y el Gobierno tuvo que salir a aclarar que no era esa la interpretación que había hecho el Presidente.

El canciller Jorge Faurie adelantó el domingo pasado que se abrirá la agenda de temas a tratar, más allá del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. “Tenemos un contencioso de soberanía en el cual los dos países conocemos exactamente el sentido y la expectativa. Nuestra mirada ahora es de enriquecer la relación”, afirmó el flamante canciller.

Se supo que la intención de Londres sería acercar posiciones entre la Argentina y Gran Bretaña a fin de avanzar en el comunicado conjunto que ambos países firmaron el año pasado. Ese documento contempla, entre otras cosas, la posibilidad de profundizar los lazos comerciales, los acuerdos de cooperación científica y tecnológica, el intercambio de información sensible para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y también se prevé un capítulo destinado al caso de las Islas Malvinas, que incluye la restitución de los vuelos y eventuales acuerdos comerciales. Sin embargo, no toca el espinoso tema del reclamo argentino por la soberanía de las islas.

La decisión de avanzar en una reunión bilateral de May y Macri empezó a gestarse hace 15 días cuando el embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent, se reunió en la Casa Rosada con el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Luego de esa reunión el canciller Jorge Faurie se reunió en el Palacio San Martín con Kent la semana pasada y terminaron de sellar la idea de una reunión entre ambos jefes de Estado.

Ahora en la Casa Rosada esperan que la reunión de May y Macri en Alemania puede implicar un restablecimiento genuino de las relaciones bilaterales para avanzar en el amplio listado de temas en común.