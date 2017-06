Randazzo buscó diferenciarse de Cristina, Massa y Bullrich

CAMPAÑA

El precandidato a senador bonaerense por la alianza Cumplir, Florencio Randazzo, hizo su primera aparición pública después de dos años y en su discurso quedó evidenciada la intención de diferenciarse de sus rivales: Cristina Kirchner,Sergio Massa y el ministro de Educación de Mauricio Macri,Esteban Bullrich.

“Pretendemos ser una alternativa electoral que ponga un límite a Macri, sin oportunismo, sin soberbia”, es uno de los pasajes que resume la alocución que brindó Randazzo desde un hotel porteño, donde criticó al Gobierno, pero se diferenció de Massa y de Cristina al mismo tiempo.

Aunque no mencionó expresamente a sus contrincantes, Randazzo dejó entrever a quiénes se refería. Por ejemplo, a la ex presidenta: “Quisimos dejar la selección de candidatos en manos del conjunto de la sociedad, en honor a la coherencia que tuvimos en 2015. E hicimos un esfuerzo hasta el final. Pero la verdad se privilegió el dedo, la decisión unilateral”, dijo el ex ministro.